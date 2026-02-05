Sport / Hinterland
Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medaglia
MILANO-CORTINA. Nella serata di venerdì 6 febbraio la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, ma diverse gare sono già in corso e nella mattinata del 6 scatterà il Team Event di pattinaggio artistico.
Bergamo
Una sfida che vedrà in lizza anche Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii, di scena nel pattinaggio artistico a coppie. Per l’Italia gareggeranno anche il binomio della danza formato da Charlène Guignard e Marco Fabbri (rythm dance dalle 9,55), nel singolo al femminile ci sarà Lara Naki Gutmann, mentre nell’individuale al maschile sarà ballottaggio sino all’ultimo tra Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), orobico d’adozione avendo nell’IceLab di via San Bernardino il suo quartier generale di allenamento. Quattro gare, nell’arco di tre giorni, che daranno veste alla classifica finale. Dieci nazioni in lizza.
Un bronzo è possibile
C’è curiosità per la prestazione di Conti e Macii, in pista alle 11.35 con programma corto sulle note di un Flamenco, in quanto 48 giorni e uno spavento dopo l’ultima volta (l’infortunio al ginocchio di lei) la coppia d’artistico delle Fiamme Oro, scende sul ghiaccio della Milano Ice Skating Arena di Assago a caccia di indicazioni utili in funzione del concorso classico e punti pesanti in ottica sfida a squadre. Dietro a Stati Uniti e Giappone, balla un terzo posto da giocarsi con Georgia, Canada e Francia, tutte dietro nell’ultimo ranking iridato stilato dall’Isu.
