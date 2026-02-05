Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medaglia

Una sfida che vedrà in lizza anche Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii, di scena nel pattinaggio artistico a coppie. Per l’Italia gareggeranno anche il binomio della danza formato da Charlène Guignard e Marco Fabbri (rythm dance dalle 9,55), nel singolo al femminile ci sarà Lara Naki Gutmann, mentre nell’individuale al maschile sarà ballottaggio sino all’ultimo tra Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), orobico d’adozione avendo nell’IceLab di via San Bernardino il suo quartier generale di allenamento. Quattro gare, nell’arco di tre giorni, che daranno veste alla classifica finale. Dieci nazioni in lizza.