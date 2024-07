Olimpiadi: sesto posto dell’Italia di Abbadini, lunedì la finale a otto

Da sinistra Nicola Bartolini, Carlo Macchini, Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini, Mario Macchiati. Abbadini e Macchiati si qualificano anche per la finale all around individuale

(Foto di Fgi)

Posizione che proietta gli azzurri nella finale a otto di lunedì. In classifica comanda la Cina con 263.028 davanti a Giappone (260,594), Gran Bretagna (256.561), Ucraina (253.893) e Stati Uniti (253.229). E Abbadini si è qualificato anche per la finale individuale dell’all around di mercoledì 31 luglio.