Oltre a Scalvini, anche Kolasinac in forse per il match di domenica contro l’Empoli

Entrambi però potrebbero recuperare e nella seduta di sabato 27 si dovrebbero avere le idee più chiare. La situazione dei due giocatori non preoccupa, Scalvini ha svolto un lavoro in parte col gruppo e in parte individuale, mentre Kolasinac ha seguito un piano individuale per il trauma contusivo al ginocchio sinistro. C’è però da vedere se mister Gasperini vorrà preservarli in vista del primo round della semifinale di Europa League in programma giovedì 2 maggio in Francia contro l’Olympique Marsiglia.