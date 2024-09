Oney Tapia, medaglia d’oro. Il messaggio ai giovani: «Siate padroni del vostro destino»

Vulcanico, Oney Tapia è conosciuto in Italia dal grande pubblico anche per la sua partecipazione al programma «Ballando con le Stelle», ha quindi replicato a Parigi l’oro mondiale conquistato a maggio in Giappone, a Kobe. Per l’Italia questa è la medaglia numero 48 a Parigi.

«Questa vittoria è per le mie figlie»

L'azzurro Oney Tapia

(Foto di CIP/Eva Pavia)

«Purtroppo con la pioggia faccio molta fatica, quindi a inizio gara ho faticato, ma grazie alle indicazioni del mio assistente in pedana ho trovato le misure giuste ed è arrivato l’oro paralimpico che era ciò che mancava nel mio palmares. Ora la mia bacheca conta un oro, un argento e due bronzi e questo mi riempie di gioia» ha aggiunto il 48enne: «Questa vittoria è per le mie figlie che dopo la gara nel getto del peso hanno pianto e invece oggi possono gioire con me, ma è anche per ispirare tutti i giovani, che sono fragili e si abbattono ma che da risultati come questo possono imparare che nella vita tutto è possibile e sono loro i padroni del loro destino» ha concluso Tapia.