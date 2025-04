Ouhda ai Campionati europei in Belgio: «Sono in forma, posso ambire alla top ten»

Ahmed è in grande forma e dice: «Cerco la soddisfazione più bella della mia storia in azzurro: sto bene, punto alla top ten». Dopo il personale nella 10 km su strada (28’23”, primato provinciale Bg) e quello in mezza maratona (1h’01’48”, ora è il secondo più veloce di sempre), l’atleta seguito da Ruggero Pertile va a caccia di conferme dopo essersi trasferito a Padova. Il portacolori dell’Esercito è cresciuto nel Pool Società Alta Val Seriana. Nella mezza maratona (ore 10, diretta su Eurovision Sport) ha il 12° tempo del lotto. Anche in base al risultato deciderà se correre il giorno dopo i 10 km.