Palomino, Zapata e Scalvini dovrebbero essere disponibili a San Siro con il Milan

Lunedì 9 maggio, dopo la vittoria contro lo Spezia (la 12ª stagionale in trasferta: storico record del club), l’Atalanta ha tirato il fiato e riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 10 al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del match contro la prima della classe, valevole per la penultima giornata di campionato, che potrebbe pesare moltissimo nella lotta per l’Europa e per lo scudetto.