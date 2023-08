Paraciclismo, Cretti sorprende ancora: conquista il bronzo europeo nella crono

Claudia Cretti non smette di stupire . Reclutata all’ultimo momento dai tecnici della nazionale di paraciclismo, la bergamasca si è subito segnalata tra le protagoniste della cronometro individuale. E dire che lei non aveva mai brillato nelle prove contro il tempo, ma stavolta si è superata conquistando il bronzo a 12 secondi dall’argento delle tedesca Kerstin Brachtendorf e a 32 secondi dall’oro della francese Heidi Gaugain : 15’09” il tempo di Claudia sui 12 km del percorso. Sabato 19 agosto l’attende la prova in linea che si dipana su 52 km, partenza alle 11, confronto aperto sullo stesso circuito da ripetere quattro volte.

Plebani quarto nel tandem con Bernard

Alla caccia a possibili medaglie nella specialità tandem anche l’azzurro Davide Plebani, 27enne di Lovere, in competizione con il valdostano Lorenzo Bernard. I due hanno tentato di contendere il bronzo alla coppia spagnola ma hanno dovuto arrendersi seppure per poco. Sabato sono attesi anche loro dalla corsa in linea, stesso percorso e numero di chilometri della gara delle donne. Plebani è più che soddisfatto dell’impegno del 26enne valdostano: «Sprigiona una forza incredibile - sottolinea Davide - la preparazione certosina ci ha consentito di fare bene, ma una punta di amarezza per il quarto posto è rimasta».