Parma-Atalanta finisce 4-1. Ma la notizia peggiore è Scamacca, uscito per infortunio

Finisce 4-1 una partita da dimenticare per l’Atalanta, anche se il calcio d’agosto è anche questo. Certo, a dieci giorni dalla sfida di Suoercoppa europea a Varsavia con il Real Madrid, preoccupa la prestazione della difesa. Così come preoccupa soprattutto l’entità dell’infortunio a Scamacca, che al 5’ del secondo tempo. appoggia male la gamba e si gira il ginocchio. L’attaccante deve uscire dal campo sorretto da due uomini del team nerazzurro. Ancora non si conosce l’entità dell’infortunio, ma c’è apprensione in attesa delle analisi.