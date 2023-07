Pavese, Rigali e tutti gli altri: Bergamo sogna agli Assoluti di Molfetta

Caccia al tricolore pensando ai Mondiali. Da venerdì 28 luglio a domenica 30 a Molfetta (Bari) vanno in scena i Campionati italiani assoluti , preambolo di lusso dei Mondiali di Budapest, in Ungheria, dal 19 al 27 agosto. Bergamo schiererà 37 atleti e culla sogni di gloria.

A cominciare da Alessia Pavese, 25 anni di Villa di Serio, al via dei 100 con il miglior tempo (11”35) e potrebbe bissare nei 200. Nei 110 ostacoli occhi su Hassane Fofana, mentre nel triplo Emmanuel Ihemeje, cresciuto nell’Estrada, parte con la seconda misura d’iscrizione (17,29) e cerca la corona tricolore che ancora gli manca. Punta al podio dei 100 Roberto Rigali (Bergamo Stars Atletica), protagonista finora della migliore stagione della sua carriera, mentre è in forse Eric Marek (Atletica Bergamo 1959) che attende una wild card dalla Fidal, ma farà comunque la staffetta. Obiettivo sorpresa per Ahmed Ouhda nei 5000 metri, Giovanni Filippi nei 1500, Simone Ronzoni nel decathlon, Mohamed Reda Chahboun nel lungo, Abdelkahim Elliasmine negli 800.