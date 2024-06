Per Rota non c’è il Tour de France. Il bergamasco parteciperà alla Vuelta

La presenza di Rota al Tour de France era legata a un filo in quanto nel frattempo si era fatta avanti l’ipotesi della partecipazione alla Vuelta. Dirigenti e direttori sportivi del team hanno parlato a lungo con il 29 enne bergamasco di Sorisole: la squadra belga Intermarché avrebbe insistito per avere Rota al via, l’atleta aveva invece rivolto l’obiettivo alla Vuelta. L’ha spuntata il vicecampione italiano che per la prima volta in carriera si appresta dunque a preparare la gara a tappe spagnola. Al Giro e al Tour Rota aggiungerà dunque la terza grande corsa a tappe.