Persico sogna ai Campionati italiani di ciclocross: a Roma per confermarsi regina

A Roma per confermarsi regina. Silvia Persico sogna un nuovo fine settimana in sella alla gloria, sabato 14 e domenica 15 gennaio ai Campionati italiani di ciclocross a Ostia Antica nell’appuntamento che di fatto chiude la stagione. Silvia ha rinunciato a una prova di Coppa del mondo per tenere a bada l’infiammazione al ginocchio sinistro, ma i guai fisici sembrano superati e ora è pronta a dare battaglia nella gara Élite e Under che vedrà al via anche Lucia Bramati, Katia Moro, Marta Zanga, Sofia Arici, Nicoletta Bresciani.