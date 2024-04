La formula del Rally Prealpi Orobiche è quella del 2023: lo shakedown di Altino che viene replicato come mini-prova d’apertura sabato 20, prima della Selvino, e poi Valserina e Valtaleggio da ripetere due volte domenica 21. Rispetto all’anno scorso, entrambi i passaggi in Valserina sono in versione lunga: la frazione più selettiva sarà comunque la Valtaleggio da 15 km. Partenza e arrivo sono ad Albino: via sabato alle 15,01, chiusura domenica alle 16,31 . Quattro le valli bergamasche teatro del rally, Seriana, Brembana, Serina e Taleggio: in totale 69,15 chilometri divisi in sei prove speciali .

L’auto più performante è la Skoda Fabia

Programma

Chiusura strade

SABATO 20 APRILE - Altino: dalle 8 alle 12,45 e dalle 14,20 alle 18: Via Santuario di Altino, da Vall’Alta al Santuario di Altino. Selvino: dalle 14,30 alle 18,45: Sp 36 dal km 11,8 (bivio per Lonno) al km 20,5 (Selvino), proseguendo per via Salmeggia, via Passata, fino all’incrocio con strada comunale Sambusita-Miragolo-Zogno.

DOMENICA 21 - Valserina: dalle 7,45 alle 12 e dalle 13 alle 16,45: Dall’incrocio Sp 28 per via Santa Lucia (frazione di Ambriola), via Don Persico, via Tassone, quindi a sinistra Sp 31 fino al km 34,2, proseguendo per Passoni (Cornalba), via Cavagnis, via dei Ciliegi, via Erolo, via Divisione Julia proseguendo a sinistra sulla Sp 27 fino al km 25,15 (bivio per Costa Serina). Valtaleggio: dalle 8,45 alle 13 e dalle 14 alle 17,45: Da Sottochiesa, Sp 25 per Olda, a destra per via San Bartolomeo (Olda), proseguendo per Reggetto e Vedeseta, a sinistra su Sp 25 per Olda, per imboccare la Sp 24 fino a Gerosa.