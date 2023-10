Presentato a Trento il Giro d’Italia 2024. Da Torino a Roma, niente Bergamo

La 107ª edizione della Corsa rosa è stata presentata a Trento, all’interno della programmazione del Festival dello sport. Il via sarà il 4 maggio, con una tappa da Venaria reale a Torino e un passaggio anche al colle di Superga, in occasione del 75° anniversario dalla tragedia della Grande Torino. Dalla quarta tappa la carovana approderà in Liguria, mentre nelle restanti 17 si toccheranno numerose località inedite, fino al grande finale, il 26 maggio, a Roma. La Cima Coppi sarà il Passo dello Stelvio, mentre la salita del Santuario di Oropa sarà la Montagna Pantani. La Tappa Bartali dell’edizione sarà sulle strade della Viareggio-Rampolano Terme. Non ci sarà nessun passaggio nella Bergamasca.