Previtali ai Mondiali in Cina: «Sono cresciuto e pronto a giocarmeli»

Girato il mondo in lungo e in largo

La kermesse iridata è l’evento conclusivo di una stagione, la 2024/25, che ha visto il 19enne di Calusco delle Fiamme Oro, junior prestato alla Nazionale A, girare il mondo in lungo e in largo: «Come risultati, i Mondiali di categoria di Calgary non sono andati come avrei sperato - ha detto -, ma so di essere cresciuto, e me la sarei potuta giocare sino in fondo su tutte e tre le distanze».