Quattro medaglie ai Tricolori giovanili: Camozzi, Carminati e Lazzari sul podio

Camozzi, 17enne di Albino in forza al Trezzo, reduce dall’oro nei 200 stile libero di lunedì 3 aprile (aveva vinto anche i 200 misti ma è stato squalificato per una virata irregolare, martedì 4 nella categoria Juniores 2005 è arrivato secondo nei 100 farfalla in 51”73 (a 4 centesimi di secondo dall’oro) e nei 400 misti in 4’18”81. In quest’ultima gara si è piazzato davanti al compagno di squadra Luca Carminati, 17enne di Berbenno, anche lui Juniores 2005, terzo in 4’20”48 .