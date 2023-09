Rakow e Lisbona: da lunedì i biglietti. E il problema dei tornelli è risolto

Conclusa la distribuzione dei mini-abbonamenti per le tre partite del girone (in totale sono stati 11.111), l’Atalanta apre la vendita dei biglietti per il primo match interno di Europa League, quello di giovedì 21 alle 21 con il Rakow Czestochowa. La finestra apre lunedì alle 10 e sarà possibile acquistare i tagliandi fino al fischio d’inizio. I canali sono il sito atalanta.vivaticket.it, i punti vendita autorizzati Vivaticket e la biglietteria del Gewiss Stadium nel giorno della partita, dalle 19. Si vai da 25 euro della Curva Nord Pisani ai 366 del pitch view: info su www.atalanta.it.