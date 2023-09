Ranieri: «L’Atalanta è un rullo compressore, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro»

Archiviate le prime fatiche d’’Europa con il successo per 2-0 contro il Raków Czestochowa, l’Atalanta venerdì 22 settembre è tornata subito al lavoro perché domenica è già tempo di campionato. Per la quinta giornata di campionato domenica allo stadio di Bergamo arriverà il Cagliari (fischio d’inizio alle 15). L’Europa League non ha lasciato eredità per l’infermeria, quindi domenica contro il Cagliari mancheranno solo i lungodegenti Touré e Scamacca.