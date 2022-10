Realtà virtuale per allenare fisico e testa. L’AlbinoLeffe è già sbarcato nel futuro

L’idea di fondo è quella di immergere i giocatori all’interno di situazioni di gara - ricreate da una console virtuale composta da un visore e due joystick – per integrare in modo più specifico l’allenamento e il lavoro già svolto sul campo . Da alcune società europee, come il Royale Union Saint-Gilloise vicecampione la scorsa stagione in Belgio, viene impiegata in particolare nell’allenamento ai portieri, vista la possibilità di simulare continuamente la stessa identica situazione relativa a velocità, forza e direzione della palla e, poi, attraverso le immagini correggere eventualmente l’errore di posizionamento.