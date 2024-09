Recastello Radici Group di Gazzaniga: storico poker ai Tricolori di Casnigo

L’impresa è stata realizzata sui sentieri che portavano da piazza Bonandrini a Casnigo al rifugio Parafulmine. Vivien Bonzi era la favorita della sfida femminile (10 km di distanza, +1.000 metri di dislivello) e non ha fallito : alla 23enne di Sorisole è bastato centrare il terzo posto di tappa (1h03’16”) alle spalle di Francesca Ghelfi (59’20”) e della finlandese Susanna Maria Saapunki (1h00’41”) per tenere a distanza di sicurezza la concorrenza. Podio tutto neroverde grazie alla «capitana» Alice Gaggi (quarta di tappa in 1h04’25” e d’argento) e a Beatrice Bianchi (26enne di Solto Collina, quinta in 1h06’41” e terza) con annesso l’ennesimo scudetto societario per distacco .

Vittorie individuali e di squadra

In campo maschile successo individuale di Isacco Costa. Nel corso della sfida vinta dal keniano Paul Machoka (51’01”) al fotofinish sul seriano Andrea Elia (medesimo crono), il 25enne bellunese da tre stagioni in forza al club di Gazzaniga ha chiuso quinto (52’31”), marcando per lunghi tratti Henri Aymond (quarto in 52’20”), il più accreditato rivale per la corona tricolore. Grazie anche al dodicesimo posto di giornata di Luciano Rota (54’34”), ai neroverdi è riuscita la rimonta sino alla vetta della classifica per club, dove in seconda posizione si è classificata l’Atletica Valli Bg Leffe.