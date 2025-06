Recastello, storica doppietta ai Campionati italiani a staffetta di Casnigo

La Recastello Radici Group ai Campionati italiani di corsa in montagna a staffetta di Casnigo firma una doppietta tricolore nella categoria assoluta senza precedenti in 73 anni di storia . Per il sodalizio neroverde è andata come nelle previsioni della vigilia, ma l’impresa è comunque da annali. Circa 350 i partecipanti all’evento .

Festa al femminile

Al femminile è stata festa grande per Beatrice Bianchi , 27enne di Solto Collina, e Alice Gaggi , valtellinese e pluridecorata «capitana», che chiudendo in 1h12’27” hanno preceduto Sport Club Merano (Hofer e Falchetti, 1h13’14”) e Valchiese A (Giovanetti e Scaini,1h14’37”). Bissato il titolo di un anno fa (con interpreti diverse). Sesta la formazione «B», che schierava Giulia Lamberti e Claudia Previtali (1h16’20”), decima l’Atl. Paratico (1h22’47”) di Monica Vagni e Nives Carobbio , anni 58 da Valtesse.

La «prima» maschile

Prima volta di sempre per la formazione maschile, che ha sfruttato al meglio l’assenza di due terzi del terzetto campione uscente dei cugini dell’Atl. Valli Bg Leffe (out Xavier Chevrier e Cesare Maestri, entrambi non al top). Lo scalvino Luca Magri e gli orobici di divisa Andrea Elia e Isacco Costa hanno chiuso in 1h30’59”: netto il vantaggio sull’Atl. Valchiese (Vender, Merli e Bazzoli, 1h33’12) e sulla podistica Valle Vairata (Mattio, Giolitti e Dematteis, 1h33’36”). Quarta la squadra «B» del sodalizio con base a Gazzaniga (Fabio Ruga, Alessandro Zanga e Iacopo Brasi, 1h34’10”), top five completata dalla squadra B dell’Atl. Valli Bg Leffe (Luca Cantoni, Lorenzo e Luca Cagnati 1h34’56”).