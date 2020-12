Recupero Atalanta, che rebus Il 13 o il 20 gennaio: decide la Coppa Italia

Fino al 2021 non c’è una data libera. Poi la programmazione degli ottavi di coppa col Cagliari lascerà l’altro mercoledì per Udine.

E adesso quando si recupera? Risposta: l’anno prossimo. Sì, nel 2021. Udinese-Atalanta sarà recuperata mercoledì 13 o mercoledì 20 gennaio, in base al calendario della Coppa Italia. Perché prima non ci sono date libere.

Da qui alla sosta di Natale, infatti, l’Atalanta è attesa da 5 partite in 15 giorni esatti. Mercoledì la sfida decisiva di Champions dall’Ajax, poi i nerazzurri giocheranno, nell’ordine, domenica 13 in casa con la Fiorentina, mercoledì 16 dalla Juventus, domenica 20 in casa con la Roma e mercoledì 23 a Bologna, nell’ultima partita del 2020. Quindi è impossibile inserire Udinese-Atalanta prima della sosta di Natale.