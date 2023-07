Rigali, un fulmine: doppio record e sogno azzurro

Otto qualificati per gli Assoluti

La sua volata vincente (tenendosi ben alle spalle rivali qualificati) rilancia anche prepotentemente le sue quotazioni per un posto nella staffetta 4x100 azzurra per i Mondiali di Budapest. Nello sprint buone notizie anche da Samuele Rignanese (Atl. Bergamo 59 Oriocenter, 8° in 10”50) e Mame Moussa Ndiaye (Atl. Pianura Bergamasca, 10° in 10”60), ma complessivamente sono stati otto gli atleti bergamaschi che hanno strappato il pass per i Tricolori assoluti in programma a fine mese a Molfetta. In casa Bergamo Stars Gregory Falconi, 24 anni da Casnigo, ha vinto nel lancio del martello con un 61,17 metri che lo vede migliorarsi dopo un quadriennio, con annesso lifting al record provinciale di cui era già detentore. Nei 5.000 metri bene Ahmed Ouhda (Imperiali Atletica, 4° in 14’17”79), Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana, 6° in 14’18”73) e Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre, 7° in 14’19”11), mentre è rimasto beffato Sebastiano Parolini (Gav, 14’24”44) 9° e fuori dalla rassegna tricolore. Abdelhakim Elliasmine (ora in forza all’Atletic Club 96 Alperia) è stato il mattatore degli 800 metri con un 1’48”34 da applausi.