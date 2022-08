Rota fa festa in Repubblica Ceca: prima vittoria da professionista

Prima vittoria da professionista per Lorenzo Rota, 27 anni di Sorisole: il corridore della squadra belga Intermarchè venerdì 5 agosto si è infatti imposto nella seconda tappa del Giro della Repubblica Ceca (la Olomouc-Pustevny di 183 km di cui gli ultimi 15 in salita), balzando anche in testa alla classifica generale. Rota ha preceduto Oscar Onley (Team Dms), Domenico Pozzovivo (Intermarchè), Anthon Charmig (Uno-X) e il bergamasco Kevin Colleoni (Team Bike Exchange), ora quarto nella generale .