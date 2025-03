Rota Martir, grande impresa agli Europei: due medaglie d’oro, nella «classic» e nella combinata

Lorenzo Rota Martir, grandi imprese ai Campionati europei di skysnow di Tarvisio (Udine). Il bergamasco in forza all’Us Malonno si è preso sia la corona continentale della prova «classic» (lunghezza 15 km, dislivello 515 metri) sia quella della classifica combinata, in una disciplina che deriva dallo skyrunning: si corre sempre in alta quota, ma su neve e ghiaccio. Dopo un quarto posto non del tutto soddisfacente nella prova vertical (3,7 chilometri, 970 metri di dislivello), il 23enne originario di Bonate Sopra nonostante le difficoltà del fondo di gara - neve in poltiglia e percorso rimodulato in extremis - ha centrato un grande successo.