Rota sfiora il successo al Giro di Toscana: a Pontedera lo precede solo Hirschi

Lorenzo Rota ha mandato un chiaro segnale al commissario tecnico azzurro Daniele Bennati: domenica 25 settembre al Mondiale di Wollongong, in Australia, vuole essere uno degli otto azzurri in gara. Mercoledì 14 settembre nel 95° Giro della Toscana il bergamasco (inserito dal ct nei dieci azzurri che si giocheranno le otto maglie da titolare) è infatti stato uno dei protagonisti della gara: è andato in fuga a 35 chilometri dal traguardo con lo svizzero Hirschi e i colombiani Martinez, Rubio e Chaves, e nella volata ristretta che ha deciso la gara si è arreso solo all’elvetico chiudendo in seconda posizione .