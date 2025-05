Rovato Vertovese, triplete da leggenda: vince anche la Coppa Italia Dilettanti

In principio fu la festa, con la conquista della coppa regionale. Poi venne il trionfo, a suggello del primo posto ottenuto in campionato al termine di una irrefrenabile galoppata. E ora l’apoteosi: la Rovato Vertovese ha alzato al cielo di Teramo la Coppa Italia Dilettanti , il massimo trofeo messo in palio fra le squadre italiane di Eccellenza, conquistato esattamente vent’anni dopo la Colognese .

Nel borsino del pre-partita era dato ampiamente favorito il Barletta, corazzata pugliese sostenuta da oltre tremila tifosi vocianti (3.531 gli spettatori presenti, in base al rapporto ufficiale della Lnd): invece anche per i biancorossi non c’è stato scampo, così come fu nel corso della stagione per tutte le altre formazioni via via travolte dall’inarrestabile falange guidata da Marco Bolis. È un triplete da leggenda, l’ennesimo successo di una realtà nata soltanto la scorsa estate in quell’anomalo intreccio orobico-bresciano che nessuno si immaginava sarebbe stato capace di tanto.