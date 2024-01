Sabato la Mezza sul Brembo e la 10 km. In 800 per il primo appuntamento del 2024

Come da tradizione consolidata, il giorno dell’Epifania si va di corsa: sabato 6 gennaio a Dalmine va infatti in scena la 15ª edizione della Mezza maratona sul Brembo. E alla gara sui 21 km e 97 metri da qualche anno si affiancano la 10 km agonistica e quella non competitiva, per un totale di 800 iscritti di cui più della metà da fuori provincia.