Sara Dossena dice stop: «È ora di girare pagina»: una carriera fra successi e guai fisici

Per comunicarlo ha usato i social, di cui nel mondo dell’atletica è stata tra le pioniere, e dove è stata inondata da messaggi d’affetto dai suoi seguaci. Tre frasi apparse dopo mesi di silenzi, di cui l’ultima: «È arrivato il momento di girare pagina con serenità e consapevolezza» che non lasciano spazio all’interpretazione: Sara Dossena a 37 anni ha deciso di lasciare l’agonismo. Nove mesi dopo aver rinunciato alla maratona delle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate («Non sono in condizione di onorare la maglia azzurra come vorrei» disse) e a 283 giorni dall’ultima uscita ufficiale (la mezza maratona di Brescia del 2021, chiusa con un modesto, per lei, 1h16’03”) la 37enne originaria di Clusone dice basta.