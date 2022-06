Sarzilla, tricolore bis sulla distanza olimpica

Michele Sarzilla, 34 anni il prossimo 7 luglio, si è laureato campione italiano assoluto di triathlon distanza olimpia a Barberino del Mugello. Per l’atleta di Seriate – che gareggia per i colori della Dds-7Mp di Milano – è il l quarto alloro tricolore della carriera, il secondo (dopo quello del 2019) sulla distanza regina, giunto al termine di una prestazione che, anche dal punto di vista tattico, oltre che fisico, l’ha confermato come il miglior azzurro del momento. In controllo sia nella frazione a nuoto (1,5 km, chiusi a 50 centesimi dalla vetta), sia in quella ciclistica (40 km, e ancora seconda piazza provvisoria), Sarzilla ha messo tutti in fila nella frazione podistica, sui 10 km di corsa. Ha chiuso con il tempo complessivo di 1h44’01” regolando la «nouvelle vague» del panorama nazionale, da Sergiy Polikarpenko (Carabinieri, 1h45’19”, per lui il titolo Under 23) a Samuele Angelini (Fiamme Oro, bronzo in 1h45’26”).