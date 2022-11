Scalvini e l’esordio da titolare in Nazionale: «Un sogno, noi giovani dobbiamo farci trovare pronti»

«Esordire da titolare in azzurro è stata una fortissima emozione e una grandissima soddisfazione, mi sono goduto tutto ancor di più dopo la partita». Lo ha detto ai microfoni di Raisport l’atalantino Giorgio Scalvini, protagonista e titolare con la maglia della Nazionale nella sfida vinta 3-1 dagli azzurri a Tirana contro l’Albania mercoledì 16 novembre. Scalvini, 18 anni ancora da compiere (li farà il prossimo 11 dicembre), incarna il progetto di rinnovamento avviato da Roberto Mancini e la sua ricerca di giovani talenti da lanciare e consacrare per dare un futuro alla Nazionale e al calcio italiano. «È come se vivessi un sogno, non mi aspettavo tutto questo - ha aggiunto il difensore di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) - Nell’ultimo anno ho prima debuttato con l’Atalanta e poi addirittura con la Nazionale. Sono davvero felice. Ringrazio il mister, lo staff, i miei compagni e ovviamente anche il ct e tutto il gruppo azzurro, sono stati molto importanti, mi hanno insegnato tante cose».