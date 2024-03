Scalvini e Koopmeiners verso il rientro in campionato contro la Juventus

L’Atalanta, rientrata da Lisbona nella notte del 7 marzo, ha ripreso ad allenarsi già alla mattina al Centro Bortolotti di Zingonia, con differenti lavori e carichi per i titolari contro lo Sporting e per chi ha giocato poco, o nulla. Domenica 10 è già in programma un altro big match, quello all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus (ore 18). Venerdì 8 è in programma una seduta pomeridiana.

De Ketelaere, ritorno possibile

L’unico certamente indisponibile è Holm, squalificato per una giornata a causa dei cinque cartellini gialli raggiunti. In dubbio Rossi, sempre alle prese con un risentimento al flessore sinistro: venerdì 8 la decisione sulla sua presenza, altrimenti in panchina ci sarà ancora l’Under 23 Paolo Vismara. In vista di domenica bisogna capire se Gasperini cambierà ancora qualcosa nella formazione visto il tour de force di impegni: Scalvini e Koopmeiners potrebbero tornare titolari, così come anche De Ketelaere. In porta, dopo che ha Lisbona ha giocato Musso, non è escluso il ritorno di Carnesecchi.