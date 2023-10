Scamacca al lavoro con la squadra, si avvicina il rientro in campo

Buone notizie per l’Atalanta alla ripresa degli allenamenti di lunedì 2 ottobre: Scamacca si è allenato con i compagni che domenica non erano scesi in campo contro la Juve e a questo punto il rientro si avvicina. L’attaccante, che sta recuperando dopo la lesione alla coscia sinistra rimediata a Firenze un paio di settimane fa, potrebbe quindi rientrare fra i convocati per la partita di giovedì con lo Sporting Lisbona (seconda giornata di Europa League) o più probabilmente per la sfida di domenica 8 ottobre con la Lazio.

A questo punto nell’infermeria atalantina c’è solo Touré, che resterà fuori fino a fine anno a causa della rottura del tendine del retto femorale destro. Lunedì la squadra ha effettuato il classico allenamento della ripresa, divisa in due gruppi: scarico in palestra per i titolari di domenica, attivazione, possesso-palla e partitelle a campo ridotto per gli altri. Martedì è in programma una seduta pomeridiana a Zingonia.

Tifosi a Lisbona: 907 nel settore ospiti