Scamacca possibile titolare a Frosinone, è in ballottaggio con Zapata in attacco

Doppia seduta di allenamento a Zingonia, mercoledì 23 agosto, con la situazione praticamente immutata rispetto a martedì. Il gruppo è al completo, fatta eccezione per Touré, in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico per la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Non c’è ancora una data, ma l’attaccante maliano sarà operato in tempi stretti. Di nuovo al lavoro insieme ai compagni Hateboer, Palomino e Soppy che però sembrano ancora lontani da una condizione ideali e dunque non dovrebbero essere convocati per la trasferta nel Lazio.