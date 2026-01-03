Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Sci, gigante Kranjska: vince la svizzera Rast. Goggia undicesima dopo una bella rimonta

COPPA DEL MONDO. Miglior azzurra è stata la sempre regolare tarvisiana Lara Della Mea, decima. Domenica 4 gennaio lo slalom speciale.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sofia Goggia in una precedente gara di Coppa del mondo
Sofia Goggia in una precedente gara di Coppa del mondo

La svizzera Camille Rast - 26 anni, campionessa del mondo in carica di speciale, terzo successo in carriera ma primo in gigante - in 1.01.38 ha vinto lo slalom gigante di Kranjska Gora nella mattinata di sabato 3 gennaio. Con lei sul podio l’austriaca Julia Scheib in 2.00.29 e l’americana Paula Moltzan in 2.00.56. Miglior azzurra è stata la sempre regolare tarvisiana Lara Della Mea 10/a in 2.02.43 dopo essere stata 8/a nella prima.

Per l’Italia, con cinque atlete andate a punti, in classifica c’è poi Sofia Goggia in 2.03.07 con una bella rimonta di 16 posizioni rispetto al deludente 27esimo posto della manche iniziale . E poi Ilaria Ghisalberti 287a in 2.04.18, Alice Pazzaglia 30/a in 2.04.41 e Ambra Pomare 31/a in 2.04.44. Domani - domenica 4 gennaio - a Kranjska Gora slalom speciale. Sarà il sesto della stagione con i primi cinque vinti tutti dall’americana Mikaela Shiffrin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
Evento sportivo
Camille Rast
Paula Moltzan
Lara Colturi
Mikaela Shiffrin
Lara Della Mea
Sofia Goggia