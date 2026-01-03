Sport / Bergamo Città
Sci, gigante Kranjska: vince la svizzera Rast. Goggia undicesima dopo una bella rimonta
COPPA DEL MONDO. Miglior azzurra è stata la sempre regolare tarvisiana Lara Della Mea, decima. Domenica 4 gennaio lo slalom speciale.
La svizzera Camille Rast - 26 anni, campionessa del mondo in carica di speciale, terzo successo in carriera ma primo in gigante - in 1.01.38 ha vinto lo slalom gigante di Kranjska Gora nella mattinata di sabato 3 gennaio. Con lei sul podio l’austriaca Julia Scheib in 2.00.29 e l’americana Paula Moltzan in 2.00.56. Miglior azzurra è stata la sempre regolare tarvisiana Lara Della Mea 10/a in 2.02.43 dopo essere stata 8/a nella prima.
Per l’Italia, con cinque atlete andate a punti, in classifica c’è poi Sofia Goggia in 2.03.07 con una bella rimonta di 16 posizioni rispetto al deludente 27esimo posto della manche iniziale . E poi Ilaria Ghisalberti 287a in 2.04.18, Alice Pazzaglia 30/a in 2.04.41 e Ambra Pomare 31/a in 2.04.44. Domani - domenica 4 gennaio - a Kranjska Gora slalom speciale. Sarà il sesto della stagione con i primi cinque vinti tutti dall’americana Mikaela Shiffrin.
