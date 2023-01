Scritta la storia: Conti-Macii oro europeo. E Ghilardi-Ambrosini sono d’argento

Medaglia d’oro per Sara Conti (22enne di Zanica) e Niccolò Macii che gareggiano per la bergamasca IceLab, argento per Rebecca Ghilardi (23enne di Pedrengo) e Filippo Ambrosini delle Fiamme Azzurre che si allenano anche loro a Bergamo. Per il movimento azzurro, che nella storia delle coppie di artistico poteva vantare un solo podio con Berton-Hotarek a Zagabria nel 2013, una prima volta assoluta e una soddisfazione enorme alla seconda giornata della rassegna continentale.