Sedrina celebra gli 80 anni di Gimondi: una targa e una mostra per il campione - Foto e video

Una folla, un’invasione, una moltitudine di cuori in subbuglio. Tutta per lui. La pioggia non l’ha fermata, l’arcobaleno ha strappato lacrime e sospiri. Giovedì 29 settembre Sedrina si è stretta per il suo figlio più amato, Felice Gimondi, che proprio in questo giorno avrebbe compiuto 80 anni. «Sei sempre nel mio cuore», ha detto Tiziana Bersano Gimondi, moglie e compagna di una vita di Felice, dando voce anche al cuore del suo paese natale e delle centinaia di persone, tra amici, conoscenti, tifosi di prima, seconda, terza generazione, arrivate nella località brembana per salutare Gimondi ed essere presenti alla celebrazione in suo onore.