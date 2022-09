Sedrina, la targa per Gimondi all’oratorio a 80 anni dalla nascita del grande campione

Giovedì alle 17 in oratorio ci sarà una cerimonia aperta a tutti con Santa Messa alle 18.30 nell’aula magna dell’oratorio presieduta da monsignor Mansueto Callioni. Ci sarà naturalmente anche la figlia Norma Gimondi: «Papà è sempre nel nostro cuore e nel cuore di tante persone vicine e lontane. Fisicamente non è con noi, ma la sua anima e il suo spirito vegliano su di noi. Sarà un evento unico nel suo genere e in tal senso ringrazio Diego Gimondi, presidente del Centro Studi Cleri di Sedrina, promotore ed esecutore dell’iniziativa, e il parroco don Pierangelo Redondi».