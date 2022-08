Serata di stelle a Zogno: domenica c’è la Corrida di San Lorenzo

Un cast come da tradizione di primissimo livello e un percorso che si snoda nelle vie del centro storico: sono gli ingredienti dalla Corrida di San Lorenzo che nella serata di domenica 7 agosto a Zogno infiammerà piazza Italia e dintorni (con la selettiva rampa di via Garibaldi) per l’edizione numero 25 di una corsa su strada diventata una bella tradizione dell’estate.