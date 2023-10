Short Track, il sogno di Previtali è pronto in ghiaccio: esordio in Coppa del Mondo

Il debutto è in ghiaccio, il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 21 e domenica 22 ottobre Lorenzo Previtali, 18enne di Calusco d’Adda, esordirà in azzurro nella tappa canadese di Coppa del Mondo di short track, a Montreal. Previtali è un precursore: la sua chiamata in azzurro segna anche l’esordio di un atleta bergamasco in Cdm.