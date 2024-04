Sipario alzato sul 38°«Prealpi Orobiche»: si corre sabato 20 e domenica 21

Semaforo verde per il «Prealpi Orobiche». Mercoledì 10 aprile lo Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo ha alzato il velo sull’edizione numero 38 del mitico Rally in programma sabato 20 e domenica 21 sulle strade orobiche per la regia dell’Automobile Club Bergamo.

Sei le prove speciali in agenda (due il primo giorno, quattro il secondo), 320 i km complessivi di un programma molto simile a quello dell’anno scorso con l’allungamento della Selvino, la prova speciale numero 2, al via alle 16,04 di sabato 20. Si parte ad Altino, sede dello shakedown (dalle 8,30 alle 12,30) e del primo atto con partenza alle 15,20. Domenica 21 fari puntati su Valserina, per la terza e quinta prova speciale, e Valtaleggio, teatro della quarta e della sesta. Chiusura in piazza della Libertà ad Albino.