Skialp3 Presolana nel segno dei Boffelli. Claudia vince e il fratello William è terzo

Quando l’allieva supera il maestro. Sì perché Claudia, 27enne di Roncobello, è meno titolata del fratello William, eppure stavolta l’ha indirettamente superato . Gara perfetta in una giornata splendida quella organizzata dagli uomini dello Sc 13 Clusone con la collaborazione della sezione Cai del paese e in sinergia con la famiglia Castelletti . Le nevicate della scorsa settimana e una bella giornata di sole hanno creato un bellissimo scenario per oltre cento concorrenti che si sono sfidati sugli 8 km del percorso con oltre 2.100 metri di dislivello positivo ( il Ferrantino Cima Coppi a 2.320 metri ).

La gara maschile vinta dall’alpino Magnini

A decidere sono stati i tratti in discesa. Claudia ha centrato la sua prima vittoria importante in carriera arrivando in solitaria al traguardo con il tempo di 2h37’03”9 e staccando di oltre sei minuti la dalignese Corinna Ghirardi, mentre la sondrina Marialucia Moraschinelli si è classificata terza ma molto più staccata. Gara maschile più combattuta con i due alpini Davide Magnini e Matteo Eydallin, stelle della giornata, che si sono giocati la vittoria in volata e ha prevalso Magnini, mentre Boffelli si è un po’ staccato sulla prima discesa, ma è salito comunque un podio conquistando la medaglia di bronzo.