Sky del Canto a Carvico: la pioggia non ferma la carica dei 442

Pioggia costante e fondo pesante, reso insidioso dal fango, non hanno frenato i 442 concorrenti al via della Sky del Canto, «classica» che domenica 23 marzo ha inaugurato la stagione di Coppa Italia Fisky (rappresentata dal presidente Fabio Meraldi e dal commissario tecnico Roberto Mattioli) su un percorso leggermente ridotto proprio per le avverse condizioni meteo. E la pioggia non ha fermato soprattutto Danilo Brambilla (Falchi Lecco) e Vivien Bonzi (Recastello Radici Group). Danilo Brambilla si è imposto in 1h40’19” precedendo i compagni di squadra Luca Lafranconi (1h40’47”) e Simone Valsecchi (1h42’34”). Seguono in classifica Giuseppe Pedretti (Pegarun, 1h43’16”), Federico Zambelli (Runners Bergamo, 1h43’33”), Luca Arrigoni (Pegarun, 1h45’05”), Mirco Soprana (Durona Team, 1h46’04”), Lorenzo Rostagno (Team Marguareis, 1h46’37”), Paolo Poli. (Pegarun, 1h47’09”) e Maurizio Merlini (Pegarun, 1h47’23”).