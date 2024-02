Snowboard: Moioli e Visintin sfiorano il podio in Georgia

Sfuma a due curve dal traguardo il podio per Michela Moioli. Un contatto con la rimontante svizzera Sophie Hediger ha fatto scivolare la bergamasca al quarto posto nella finale della prova di Coppa del Mondo di Snowboardcross di Gudauri, in Georgia. Ottima protagonista dei primi due turni, Moioli stava interpretando al meglio anche l’atto decisivo, condotto nella scia della ceca Eva Adamczykova che nel finale ha prestato il fianco al sorpasso della francese Chloe Trespeuch che si è imposta davanti alla boema per rafforzare la leadership in classifica generale. Appena alle loro spalle, il contatto tra Moioli e Hediger ha costretto l’azzurra a mettere le mani sul secondo quarto posto consecutivo.