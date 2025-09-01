Sofia Goggia partita per l’Argentina: al via il lavoro sulla neve

Dopo Marta Bassino, presente già da qualche giorno in Argentina, il trio composto da Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere e il gruppo delle slalomiste (Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Giorgia Collomb e Emilia Mondinelli), è il turno di Sofia Goggia raggiungere Ushuaia, dove svolgerà la prima parte della preparazione sulla neve in vista della prossima stagione.