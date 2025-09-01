Sport Invernali / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025
Sofia Goggia partita per l’Argentina: al via il lavoro sulla neve
SCI. Sofia Goggia sta raggiungendo Ushuaia, dove svolgerà la prima parte della preparazione sulla neve in vista della prossima stagione.
Dopo Marta Bassino, presente già da qualche giorno in Argentina, il trio composto da Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere e il gruppo delle slalomiste (Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Giorgia Collomb e Emilia Mondinelli), è il turno di Sofia Goggia raggiungere Ushuaia, dove svolgerà la prima parte della preparazione sulla neve in vista della prossima stagione.
Dall’Argentina al Cile
La campionessa bergamasca è in viaggio e rimarrà nella località posizionata nella Terra del Fuoco fino a metà mese, quando si trasferirà sulle montagne cilene di La Parva, dove rimarrà fino a domenica 5 ottobre, giorno del rientro in Italia.
Anche Dominik Paris dividerà il viaggio in diverse tranche, partendo venerdì 5 settembre per il Cile, con destinazione El Colorado, dove scierà fino al 13 settembre, quando si trasferirà a Portillo fino al 21 settembre, giorno di spostamento a Ushuaia, per rientrare in Italia domenica 5 ottobre.
Insieme a lui andranno direttamente a La Parva il 5 settembre dove rimarranno fino a domenica 5 ottobre i compagni della velocità maschile Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso e Giovanni Franzoni. Le velociste donne sono programmate per sabato 6 settembre con Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nadia Delago e Nicol Delago.
(ITALPRESS).
