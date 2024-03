Sporting-Atalanta, Gasp: «Il recupero tardivo con l’Inter pesa». In porta ci sarà Musso

«Domani è la quarta partita importante in meno di 11 giorni. Il recupero con l’Inter messo prima, in un altro periodo, ci avrebbe consentito di giocare più pronti». Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dalla sala stampa dello stadio Alvalade, alla viglia dell’andata dell’ottavo di finale di Europa League con lo Sporting Lisbona: «Ci siamo rivisti solo lunedì sera dopo la partita col Bologna, dobbiamo ancora allenarci - spiega il tecnico nerazzurro -. Non è il massimo per preparare una partita così importante. Chiaro che arrivati fin qua ci teniamo».

Gasperini torna a criticare la formula della competizione: «È un pò strana che incontreremo lo stesso avversario per la quarta volta da ottobre, ma il sorteggio è stato questo e ne prendiamo atto» - e dai suoi si aspetta il riscatto dopo il trittico di campionato in una settimana con le due milanesi e il Bologna, con un solo punto guadagnato: «Il pari col Milan è prezioso e ce lo teniamo stretti, la delusione invece riguarda la sconfitta col Bologna perché era importante per classifica - osserva Gasperini -. Una delusione mitigata dalla convinzione di aver fatto la prestazione giusta e che il risultato ci sta stretto».

Infine, sull’avversario: «Giochiamo contro una squadra forte che nel campionato portoghese è sempre prima - chiude -. Anche noi però da ottobre siamo cresciuti: in una settimana ci giochiamo la qualificazione ai quarti in una competizione che ci siamo guadagnati nei mesi e a cui teniamo».