Storico Locatelli: ad Assen la prima vittoria nel Mondiale Superbike - Foto

Assen, Olanda, provincia di Bergamo. Il tutto grazie ad Andrea Locatelli: in sella alla sua Pata Maxus Yamaha, il selvinese domenica 13 aprile ha vinto gara2 del Gp olandese, il primo trionfo in 154 gare della classe regina. Una specie di tabù sfatato per il ventottenne, che ha inseguito caparbiamente un successo che appariva stregato dopo 20 podi (5 secondi posti e 15 terzi). Il secondo posto di sabato 12 in gara1 gli ha dato fiducia, che ha mantenuto nonostante il quarto posto della Superpole Race, arrivato sul bagnato (primo il turco Toprak Razgatlioglu). Al pomeriggio, con la pista asciutta, il capolavoro che impreziosisce la carriera di Locatelli, partito ancora al terzo posto. Per Locatelli sembrava profilarsi l’ennesimo secondo posto, ma all’inizio del penultimo giro la moto del riminese Nicolò Bulega si è «ammutolita»: il selvinese l’ha sfilato e ha condotto in porto il successo precedendo Bautista.

«Un giorno incredibile»

«Finalmente, dopo tanto tempo sono tornato alla vittoria ma non ho mai smesso di crederci. È un giorno incredibile. Ringrazio i membri del team per tutto il lavoro, ringrazio anche me stesso per aver lavorato duro e averci sempre creduto».