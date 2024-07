Successo per Abbadini: bronzo e Olimpiadi

Un bronzo che vale Parigi. Con il terzo posto individuale ai Campionati italiani assoluti di Cuneo, Yumin Abbadini ha conquistato le Olimpiadi. Doppio importante risultato per il campione bergamasco, impegnato sabato 6 luglio nella seconda giornata della competizione tricolore riservata alla gara maschile e al cui termine è stato decretato il podio del concorso generale.

I risultati

Successo per gli stessi ginnasti della passata edizione, ma in diverso ordine. Vittoria per Lorenzo Minh Casali (82.350 punti) e argento per il campione uscente Mario Macchiati (82.250), entrambi del gruppo sportivo Fiamme Oro. Terzo gradino per il ginnasta di Ranica (82.150, ad un decimo di punto di distacco dal secondo), che si presentava come vicecampione italiano assoluto (due anni fa aveva vinto il titolo), con il bronzo continentale individuale e come sesto migliore «all arounder» al mondo.

Il percorso di Abbadini, di recente diventato aviere scelto del centro sportivo dell’Aeronautica Militare, è cominciato agli anelli con un buon esercizio con uscita stoppata (13.550); è proseguito al volteggio con una buona fase aerea, ma un arrivo non preciso (13.450); poi alle parallele pari (13.550). Alla sbarra - uno dei suoi attrezzi di punta - purtroppo è caduto, ma attraverso gli elementi proposti ha dimostrato tutta la sua qualità (13.050); al corpo libero ha eseguito un bellissimo esercizio (14.200) e infine ha concluso al cavallo con maniglie - di cui è specialista - con un’ottima prova (14.350). Oltre alla medaglia, un’altra soddisfazione per Abbadini è arrivata al termine della competizione, quando il direttore tecnico della nazionale maschile Giuseppe Cocciaro ha anticipato tre dei cinque nomi dei convocati per le Olimpiadi in diretta ai microfoni di Discovery+, che ha trasmesso la gara: infatti, ha annunciato che i ginnasti che sono saliti sul podio partiranno per la capitale francese.

Il programma di domenica

Tornando al programma degli Assoluti (oggi in onda su Eurosport 2), domenica pomeriggio dalle 14,40 il ginnasta ranichese affronterà le finali di specialità a cui si è qualificato ieri: al corpo libero e al cavallo con maniglie (con secondo punteggio), alla sbarra e agli anelli. In serata, invece, a partire dalle 18 saranno in pedana le donne in gara2: i punteggi ottenuti saranno sommati a quelli di gara1 e comporranno la graduatoria finale che permetterà di assegnare i titoli del concorso generale e di specialità.

La classifica