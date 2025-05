Successo per la prima edizione della «Run-Ichese». Vincono Lollo e Manenti

La Run-Ichese ha fatto il proprio esordio nel calendario dell’atletica bergamasca: 180 gli atleti che si sono dati battaglia sui dieci chilometri di percorso variegato nel centro abitato di Ranica. La prova, organizzata dall’Asd Runners Bergamo in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Ranica e certificata dalla Fidal, ha visto il successo di Antonino Lollo (Gruppo Alpinistico Vertovese) nel maschile ed Elisabetta Manenti (Atletica Pianura Bergamasca) nel femminile.

Lollo, 34enne di Villa d’Ogna, vicecampione italiano SM35 della mezza maratona, è giunto al Centro sportivo, sede dell’arrivo, in 32’16”, precedendo il compagno di squadra Alessandro Spanu (33’21”) e Abdil El Abdaoui (33’42”). Manenti, 40enne di Martinengo, ex campionessa europea master di mezza, ha fatto cosa a sé e si è imposta in 37’05” davanti a Martina Pezzotta (Gruppo Alpinistico Vertovese, 38’12”) e Paola Bernardi Locatelli (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, 40’26”).