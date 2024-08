Tapia, terza avventura ai Giochi: «A Parigi per dimostrare quello che valgo»

«Fate il tifo per me: noi bergamaschi siamo forti e non molliamo mai». Oney Tapia punta dritto alla sua terza partecipazione alle Paralimpiadi e lo fa con la sua consueta determinazione. I Giochi Paralimpici per l’italocubano di Sotto il Monte saranno infatti quelli della rinascita dopo la controversa squalifica di un anno rimediata nel febbraio del 2023 a causa di tre presunte mancate reperibilità ai controlli antidoping. Una squalifica che per Tapia, oggi 48enne, poteva significare l’addio dei sogni a cinque cerchi, e che invece hanno sottolineato una volta in più la determinazione del gigante azzurro. «A forza di sentirmi dire che ero finito, un giorno mi è scattato qualcosa dentro».

A maggio in Giappone ha vinto il titolo mondiale F11 nel disco. Ai Giochi di Parigi sarà in pedana il 2 settembre e il 5 settembre Tapia si presenterà a Parigi da campione del mondo in carica del lancio del disco categoria F11 (non vedenti) grazie al 42,54 metri della rassegna iridata di maggio a Kobe, in Giappone. «Ma anche i miei avversari (i più accreditati sono il brasiliano Rodrigo Silva e l’iraniano Mhadi Olad) si stanno allenando forte. Però la vera lotta sarà con me stesso, per dimostrare ciò che valgo» ha detto Tapia, alla terza partecipazione ai Giochi dopo Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020, dove ha conquistato tre medaglie: un argento e un bronzo nel disco e un bronzo nel peso.