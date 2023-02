Tegola Atalanta, si ferma Pasalic: il croato salta la sfida all’Olimpico contro la Lazio

Brutte notizie per l’Atalanta: si è fermato Mario Pasalic . Il croato ha rimediato una distorsione alla caviglia destra , l’infortunio non sembra grave ma quasi certamente costringerà il giocatore a saltare la gara di sabato 11 febbraio all’Olimpico (ore 20,45) contro la Lazio . L’obiettivo è recuperare per la gara di domenica 19 al Gewiss Stadium contro il Lecce.